В Петербурге покроют стеклянные остановки антивандальным раствором за 3,5 млн рублей

В Петербурге спасут стеклянные остановки от уличных рисунков.

В Санкт-Петербурге ГУП "Центр" объявило конкурс на выбор подрядчика, который "спасет" стекла остановок общественного транспорта антивандальным веществом. Первоначальная цена составляет 3,5 млн рублей.

Согласна конкурсу, планируется покрыть 695,7 квадратных метров стекол в следующих районах: Адмиралтейском, Фрунзенском, Невском, Московском, Василеостровском, Петроградском и Центральном. Отмечается, что специальное покрытие должно с легкостью переносить минимум 10 очисток от следов маркеров и краски при помощи растворителя. В документации указано, что 28 февраля определят победителя.