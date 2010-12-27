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Новости Лента новостей
В Петербурге покроют стеклянные остановки антивандальным раствором за 3,5 млн рублей
Сегодня, 11:13
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Shdaria
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В Петербурге покроют стеклянные остановки антивандальным раствором за 3,5 млн рублей

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В Петербурге спасут стеклянные остановки от уличных рисунков.

В Санкт-Петербурге ГУП "Центр" объявило конкурс на выбор подрядчика, который "спасет" стекла остановок общественного транспорта антивандальным веществом. Первоначальная цена составляет 3,5 млн рублей.

Согласна конкурсу, планируется покрыть 695,7 квадратных метров стекол в следующих районах: Адмиралтейском, Фрунзенском, Невском, Московском,  Василеостровском, Петроградском и Центральном. Отмечается, что специальное покрытие должно с легкостью переносить минимум 10 очисток от следов маркеров и краски при помощи растворителя. В документации указано, что 28 февраля определят победителя.

 

Теги: антивандальное покрытие , новости петербург , новости спб , стеклянные остановки
Категории: Новости СПб Лента новостей

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