Смольный планирует провести летнюю олимпиаду в Петербурге

Вопрос изучается на более высокой ступени власти.

Правительство России и Санкт-Петербурга задумались о возможности проведения летней Олимпиады на территории Северной столиц. На данный момент чиновники отметили, что решение участвовать в конкурсе пока что не принято. Однако, такая возможность находится на рассмотрении в Смольном и Совете Федерации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Инициатива может получить одобрение после успешного проведения Чемпионата мира по футболу. Болельщики со всего света остались довольны гостеприимством жителей города на Неве,а также предоставленными властями сервисе.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин заявил, что некоторые города России могут претендовать на организацию Олимпийских игр, но официального подтверждения кандидатур еще не было. Заявки в оргкомитет от нашего государства еще не поступали.

Фото: Piter.tv