Смольный отчитался об уборке Петербурга от снега: снегоплавильные центры переполнены, но дороги очищены

В Правительстве Петербурга держат руку на пульсе, контролируя уборку осадков.

В Смольном заявили о победе над петербургскими снегопадами на дорогах. Однако, от местных жителей все еще поступают жалобы на уборку тротуаров, дворов и набережных. Руководящий состав Правительства отметил, что все ответственные коммунальные и дорожные службы жестко контролируют уборку зимних осадков. На очистку города привлечены дополнительные силы.

Совещание состоялось 28 января. В заседании приняли участие главы всех администраций Северной столицы, председатели нескольких Комитетов и профильных организаций. Чиновники отчитались, что за начало зимы количество снега превысило 130 сантиметров в высоту. За январь в городе выпало около 90 сантиметров осадков.

Отметим, что количество вывозимого снега превышает возможности снегоплавильных отделений.Самосвалы стоят в очереди около пунктов, чтобы сдать груз.В городе эксплуатируются новые площадки. Теперь свозить снег можно и на территорию полигона "Северный".

Напомним, что около сто центральных улиц сотрудники обрабатывают гранитной крошкой. По данным Смольного, организации имеют двухмесячный запас противогололедных веществ.

Фото: Piter.tv