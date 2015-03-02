Песков: Путин провел совещание по подготовке к переговорам

Совещание прошло вечером 14 мая накануне отлета российской делегации в Стамбул.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке к переговорам с украинской стороны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Совещание прошло вечером 14 мая накануне отлета российской делегации в Стамбул. На нем присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

Ранее мы сообщали, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры.

Видео: kremlin.ru