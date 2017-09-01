Смольный объявил конкурсы на ремонт дорог почти на полмиллиарда

Несколько конкурсов на полмиллиарда рублей были объявлены дирекцией транспортного строительства Смольного. Деньги были перекинуты с программы капремонта. Больше всего средств достанется Парашютной улице, а также Пулковскому шоссе.

Как сообщает "Фонтанка", Смольный объявил конкурсы на полмиллиарда на ремонт дорог. Средства были перекинуты с программы капремонта. Больше всего денег планируется потратить на Парашютную улицу, а также на Пулковское шоссе.



На сайте госзакупок сказано, что 8 контрактов на общую сумму почти 290 млн рублей связаны с ремонтом Парашютной улицы. Еще 3 на 120 млн относятся к Пулковскому шоссе. За 40 млн сделают ремонт Мебельной улицы и примерно за эту же сумму — Красную улицу в Колпино. Работы необходимо выполнить до 1 ноября текущего года.