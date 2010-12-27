Смольный не поддержал Щербакову в конфликте с главой Центрального района

Полтавченко опроверг жалобы бывшей главы Центрального района

Георгий Полтавченко рассмотрел депутатский запрос от Марии Щербиной по поводу старинного дома, относящегося к культурному наследию, в Басковом переулке. Губернатор не обнаружил существенных нарушений в работе главы Центрального района Андрея Хлуткова.

Ответ на запрос народной избранницы был опубликован на сайте Смольного 1 декабря. В нем указано, что многочисленные комиссии не выявили аварийного состояния в доме. Воду из подвалов скоро уберут, а 2019 может даже и фасад отремонтируют. Незаконная перепланировка была обнаружена только в одном месте, именно в том, где делала фотографии Щербакова. Историческое строение находится под контролем, и Смольный нарушений не видит.

Щербакова отправила запрос Полтавченко в конце ноября. Депутат ЗакСа сообщил губернатору, что новое руководство района не выполняет свои обязательства. Война Щербаковой и Хлутковым тянется уже несколько месяцев.