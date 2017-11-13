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Вчера, 21:30
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Смольный объявил конкурс по проектированию дороги на Василеостровском намыве

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Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. Стоимость контракта оценивается в 40 млн рублей.

В Петербурге Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. Стоимость контракта оценивается в 40 млн рублей. Об этом пишет "Фонтанка".

Такая информация появилась на сайте госзакупок 13 ноября. По данным техзадания, документация должна включать несколько объектов: магистраль вдоль Морского порта, несколько дорог от Мичманской улицы и другие. Закончить работу необходимо до 22 августа 2019 года.


 

Теги: новости петербурга , новости спб , смольный
Категории: Новости СПб

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