Смольный объявил конкурс по проектированию дороги на Василеостровском намыве

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. Стоимость контракта оценивается в 40 млн рублей.

В Петербурге Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. Стоимость контракта оценивается в 40 млн рублей. Об этом пишет "Фонтанка".



Такая информация появилась на сайте госзакупок 13 ноября. По данным техзадания, документация должна включать несколько объектов: магистраль вдоль Морского порта, несколько дорог от Мичманской улицы и другие. Закончить работу необходимо до 22 августа 2019 года.



