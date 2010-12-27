Смольный приобретет у "Дальпитерстроя" 513 квартир на два миллиарда

Накануне комитетом имущественных отношений Петербурга были подведены итоги пяти конкурсов на закупку квартир для городских нужд на общую сумму 2,1 млрд рублей. Единственным участником и победителем стал "Дальпитерстрой".

Накануне комитетом имущественных отношений Петербурга были подведены итоги пяти конкурсов на закупку квартир для городских нужд на общую сумму 2,1 млрд рублей. Единственным участником и победителем стал "Дальпитерстрой". Об этом сообщает "Фонтанка".



Такая информация появилась на сайте госзакупок 20 октября. Все пять конкурсов были объявлены 28-29 сентября. Всего было закуплено 513 квартир ( от однокомнатных до четырехкомнатных). Квартиры должны располагаться не выше третьего этажа, если они находятся в домах без лифта, а также иметь чистовую отделку. Стоимость одного квадратного метра по итогам всех конкурсов составила 66,2 тыс. рублей. Передать квартиры заказчику застройщик должен не позднее 30 апреля 2019 года.