Смольный и "ТГК-1" вышли в на финишную прямую: в деле на 2,5 млрд. разберется Верховный суд

Правительство Санкт-Петербурга обжаловало новые тарифы "ТГК-1".

В Верховном суде России рассмотрят обращение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. Сторона истца просит обжаловать постановление законности перехода ПАО "ТГК-1" на новый метод расчета расходов на топливо. Об этом сообщает "Коммерсант".

Согласно нововведенной системе, Смольному необходимо доложить на счет компании "ТГК-1" еще 2,5 миллиарда рублей за год. Представители "ТГК-1" предлагают либо выделить нехватающую сумму из городского бюджета, либо возложить дополнительную ношу на петербуржцев, добавив к квитанциям на отопление еще десять процентов.

По данным представителей ответчика, средства пойдут на ремонт городских теплосетей, которые находятся в неудовлетворительном положении. Действующее перераспределение "ТГК-1" считает несправедливым. Однако, Смольный ссылается на указания Министерство энергетики России. Ведомство установило тарифы еще в 2015 году на три года.

В законности ситуации с новыми тарифами разберется суд.

Фото: Piter.tv

