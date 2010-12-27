Смольный через суд заключит договор с победителем торгов на размещение наружной рекламы

Комитет по печати Смольного намерен в суде добиваться заключением контракта с компанией, выигравшей один из лотов на размещение наружной рекламы.

Администрация города планирует обратиться в суд с иском на компанию "Эско". Предприниматели выиграли один из лотов на размещение наружной рекламы. Компания должна была заключить договор со Смольным в течение 20 дней с момента публикации протокола с результатом. Однако до 31 августа контракт не был подписан.

Фирма "Эско" выиграла конкурс на десятилетнюю аренду 342 носителей. За это компания пообещала смольному 995 миллионов рублей. Как сказал глава комитета по печати Сергей Серезлеев "Фонтанке", чиновники намерены обратиться в суд. После заключения договора Смольный надеется получить плату.

Всего на торгах разыгрывали 23 лота. На один не нашлось претендента, по одному не заключили контракт. Остальные договоры подписаны.