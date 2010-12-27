В Петербургский бюджет поступило 27 600 000 рублей от нарушителей

Госстройнадзор выявил нарушителей, которым пришлось оплатить штрафы в городской бюджет.

В петербургский городской бюджет поступило 27 600 000 рублей штрафов после проверок Госстройнадзора. Госстройнадзор и подведомственные учреждения проверили проверку за 9 месяцев, а результаты работы были представлены на коллегии при участии официальных лиц, представителей делового сообщества и общественных организаций.

За 9 месяцев текущего года в петербургский Центр государственной экспертизы предоставлен 181 проект объектов строительства, возводимых на средства государства.

В городской службе государственного строительного надзора и экспертизы сообщают, что инспекторы Госстройнадзора совершили около 3000 проверок, треть из них проводились по инициативе граждан, средств массовой информации и органов власти.

В результате проведенных работ нарушители были привлечены к административной ответственности 496 раз, а также они оплатили штрафы в городской бюджет, общая сумма которых составила 27 600 000 рублей.