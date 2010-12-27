В Смольном пообещали, что средняя зарплата петербуржца составит 67,7 тысяч рублей

В Петербурге к 2020 году средняя заработная плата составит 67,5 тысяч рублей.

29 августа в Смольном сообщили, что к 2020 году среднемесячная заработная плата петербуржца составит 67,5 тысяч рублей.

На сегодняшний день средняя заработная плата в Петербурге - 53,6 тысяч рублей. Доход по факту составляет меньше 42 тысяч рублей. Однако Правительство Петербурга обещает, что уже в следующем году средний заработок будет приблизительно 58 тысяч рублей, а в 2019 году - 62,5 тысяч рублей.

Валерий Москаленко, главы комитета по экономической политике отметил, что данная ситуация связана с инфляционной нагрузкой падением доходов от предпринимательской и других видов деятельности