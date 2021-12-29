"Смертельный барий" могли поставлять в петербургскую клинику с июля

С декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались.

Процедура с применением промышленного бария делалась в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса с июля прошлого года. Об этом заявил следователь на судебном заседании, передает 78.ru.

Ответственной за смерть семи человек оказалась заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева. Следствие считает, что она на протяжении долгого времени делала процедуру с веществом, не включенным в реестр лекарственных препаратов. В результате с декабря 2021 года по январь 2022 года умерли семь человек, проходивших обследование.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По версии следствия, Медведева знала о том, что барий не отвечал необходимым требованиям, однако продолжала делать процедуры. Заведующая частично признала свою вину и просит посадить ее под домашний арест. Следствие ходатайствует об аресте, полагая, что подсудимая может скрыться за границей и оказать давление на свидетелей. Хронических заболеваний женщина не имеет.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1"