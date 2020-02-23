Смерть предпринимателя в доме экс-главы МИД Украины переквалифицировали в убийство

Тело мужчины обнаружили в жилище экс-чиновника 22 февраля.

Смерть Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары переквалифицировали в убийство. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

Тело предпринимателя обнаружили в жилище экс-чиновника 22 февраля. Предполагалось, что мужчина покончил с собой.

После согласования с прокуратурой правоохранители изменили статус дела. Полиция считает, что смерть Старицкого замаскировали под самоубийство.

В прошлом Старицкий занимал должность главы украинского телеканала "Интер", а также руководил департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.