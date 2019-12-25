Служебный пес Волк-Меркурий выследил напавшего на пенсионерку бомжа

В Петербурге задержали бездомного по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку. Мужчина проник в квартиру женщины на Восстания. Об этом стало известно Piter.TV.
Неизвестный с ножом проник в квартиру пенсионерки и начал её угрожать. После этого мужчина украл ноутбук, деньги и ювелирные украшения. С места он скрылся. Сумма ущерба составила 57 тысяч рублей.
Правоохранители поймали подозреваемого. Им оказался бездомный, его выследила служебная собака Волк-Меркурий.
Ранее в Петербурге пациент с ножом напал на врачей больницы №15.
Фото: pixabay
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