Служебный пес Волк-Меркурий выследил напавшего на пенсионерку бомжа

Вор пробрался в квартиру женщины на Восстания.

В Петербурге задержали бездомного по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку. Мужчина проник в квартиру женщины на Восстания. Об этом стало известно Piter.TV.

Неизвестный с ножом проник в квартиру пенсионерки и начал её угрожать. После этого мужчина украл ноутбук, деньги и ювелирные украшения. С места он скрылся. Сумма ущерба составила 57 тысяч рублей.

Правоохранители поймали подозреваемого. Им оказался бездомный, его выследила служебная собака Волк-Меркурий.

Ранее в Петербурге пациент с ножом напал на врачей больницы №15.

Фото: pixabay