Специалисты помогают инвалидам в метро в течение всего рабочего времени подземки

В метро Петербурга работает служба помощи инвалидам с момента открытия и до закрытия подземки.

В Санкт-Петербурге с 1 сентября сотрудники Дистанции обеспечения мобильности помогают инвалидам, пожилым людям и мамам с колясками в течение всего рабочего времени метрополитена.

В пресс-службе метро отмечают, что главные качества сотрудников - это вежливость, внимательность, физическая сила и психологическая устойчивость. В скором будущем планируется увеличить количество работников до 200 человек.

Специалистов можно определить по ярким оранжевым жилетам, они работают на определенных участках. Так, в случае, если инвалиду-колясочнику помощь в метрополитене с конкретной станции в определенное время, лучше сообщить об этом заранее. Оставить заявку на сопровождение можно по телефону информационно-справочного центра метрополитена 8-800-350-11-55, - рассказали в пресс-службе петербургской подземке.

Фото: Instagram metrospbphoto