За лето Петербург принял 6,18 миллиона туристов, почти все из России

94% туристов в Петербурге оказались россиянами из других регионов.

Летний туристический сезон в Санкт-Петербурге завершился со смешанными результатами. Город принял 6,18 миллиона гостей. Этот показатель находится на уровне прошлого года. Такие данные приводят эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает 78.ru.

Изменился и сам портрет путешественника. Современная молодежь массово переориентируется с походов по Эрмитажу и Кунсткамере на поиск "питерской атмосферы" и необычных городских локаций.

При этом иностранные туристы в Петербурге стали редкостью. В этом сезоне абсолютное большинство — 94% — это путешественники из других регионов России.

В среднем один российский турист оставляет в Петербурге около 68,4 тысячи рублей за поездку. В день уходит до 12,4 тысячи рублей. Больше четверти всего бюджета гости пока еще продолжают тратить на культурную программу: экскурсии, выставки и билеты в музеи.

Аналитики фиксируют, что россияне массово перешли на "сберегательную модель поведения": люди начали сильнее экономить и неохотно тратят деньги на поездки. Чтобы завлечь гостей, отели и организаторы туров с июля скинули ценники на 3–4%. Однако даже это не помогло расшевелить рынок и увеличить приток отдыхающих.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

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