Сложившийся под тяжестью снега ангар на Пархоменко принадлежал коммунальщикам

Жительница Выборгского района рассказала, что коммунальная компания не справляется с уборкой территорий, а также не желает устранить поломанную кровлю.

Днем 7 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга из-за тяжести снега, скопившегося на крыше, рухнул крупный арочный ангар. Как сообщила читательница Piter.tv, строение находилось на территории коммунальной компании ООО "Строительные системы". Ольга рассказала, что работа организации не устраивает жильцов района.

Территория их обслуживания вся во льду и снежных завалах. Нам они неделю назад почистили кровлю и проломили ее . Уже неделю вода с крыши льется ручьями в подъезд, заливает стены и проводку. Стена вымокла насквозь! Отваливаются обои в квартире. В квартиру тоже пошла воде! Стекает по трубам и сочится сквозь стену. Ольга, жительница Выборгского района

Piter.tv связался с ООО "Строительные системы". В аварийно-диспетчерской службе нам не смогли подтвердить данную информацию. По названному ими телефону дозвониться не удалось. Однако аналогичный ангар замечен на Google картах.

Ольга добавила, что компания, оставшаяся без ангара из-за неубранного снега, отказывается ремонтировать образовавшуюся течь:

Генеральный директор этого балагана Мальвина Юрьевна Сказаза: ну что вы хотите?! У всех течет..... Неделю жильцы делают заявки во все инстанции, но результата нет. Не предпринимается НИЧЕГО для устранения течи!Нами никто не интересуется. Подъезд тонет и квартиры тоже. Теперь видимо вообще не дождаться нам их будет никогда, займутся только своей проблемой.... Ольга, жительница Выборгского района

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в распоряжении редакции появились кадры, снятые на месте происшествия мобильным репортером. Нам нем видна масштабная постройка, площадь которой явно превышает тысячу квадратных метров. Крыша и стены объекта обрушены, на них видны крупные снежные наросты.

Видео: Piter.tv

Фото: Ольга Александрович