В Петербурге отчим насиловал свою падчерицу на протяжении двух лет

Следствие намеренно арестовать петербуржца, который развращал 10-летнюю девочку.

В Санкт-Петербурге следствие изучает отношения между мужчиной и его маленькой падчерецей. Подозрения пали на петербуржца из-за рассказа девочки врачам.

Сообщается, что врачи одной из детских больниц города узнали от девочки шокирующие известия. Пациентка, которой всего 10 лет сообщила сотрудникам медицинского учреждения о том, что подвергалась сексуальному насилию отчима. Врачи приняли решение не медлить с обращением в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с психологом и мамой провели беседу с несовершеннолетней, в результате которой выяснилось, что все слова - правда.

По версии следствия, 36-летний мужчина пользовался падчерицей с 2016-го по 2018 года. Отчим развращал маленькую девочку в своей квартире в Кировском районе города.

В настоящее время мужчина задержан, а следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

Ранее мы сообщали о том, что отец избил трехлетнего ребенка: мальчик госпитализирован.