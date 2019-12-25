Следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена Валерия Израйлита

В воскресенье, 25 октября, стало известно, что следствие Петербурга собирается направить в районный суд ходатайство об аресте бывшего совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита.
Речь идет об уголовном деле о хищении и отмывании денег, которые были выделены на развитие порта Усть-Луга. Было похищено около 317 миллионов рублей
По сообщению ТАСС, следствие намерено настаивать на мере пресечения в виду заключения под стражу. Отметим, что весной суд отправил подсудимого под домашний арест, отказав обвинению в продлении срока содержания в СИЗО. Бизнесмена задержали зимой 2016 года.
Ранее мы писали, что суд Петербурга признал банкротом бизнесмена Израйлита.
Фото: Piter.TV
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