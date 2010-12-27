Сотрудница Пушкинского ОМВД освободила правонарушителя за 10 тыс. рублей

Бывшая сотрудница МВД Пушкинского района согласилась за 10 тыс. рублей уничтожить протокол о административном правонарушении. Теперь ей грозит 1 год лишения свободы.

В прокуратуру Петербурга поступило дело о мелкой взятке. В получении денег обвинили бывшую сотрудницу ОМВД Пушкинского района.

Следственный комитет Петербурга сообщает, что 18 апреля 2017 года сотрудница Пушкинского МВД согласилась помочь задержанному избавиться от административного наказания.

Известно, что знакомый правонарушителя попросил женщину освбодить задержанного за 10 тысяч рублей, на что помощница охотно согласилась. Она уничтожила протокол, а мужчина отправился по своим делам. Женщине грозит максимальное наказание в виде 1 года лишения свободы.

Материалы данного дела отправлены в прокуратуру для утверждения обвинения в отношении сотрудницы.