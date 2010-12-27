Следователям облегчат сбор информации

Сенатор Андрей Кутепов направил для получения заключения в Правительство проект федерального закона

Сегодня сенатор Андрей Кутепов направил для получения заключения в Правительство проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". Законопроектом предполагается предоставить следователю право допросить свидетеля по уголовному делу посредством видеоконференц-связи.

В большинстве случаев невозможность допросить важного свидетеля, который может находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела. Между тем, сроки уголовного судопроизводства должны быть разумными.

Выезд следователя в место нахождения свидетеля требует дополнительных временных и материальных затрат. При этом не стоит забывать, что у следователя в производстве находится не одно уголовное дело, и выезд следователя для допроса одного свидетеля будет также затягивать сроки расследования по другим уголовным делам. При этом, для эффективного расследования уголовного дела и раскрытия преступления допрашивать свидетеля должен следователь, в производстве которого находится уголовное дело.

Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить свидетеля, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда свидетеля на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела, что также удобно и для самих свидетелей.

Допрос свидетелей посредством видеоконференц-связи на протяжении длительного времени применяется судами, что способствует разрешению уголовных дел в установленные законом сроки и соблюдению основных требований и принципов рассмотрения уголовного дела судом.

Предлагаемая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать свидетелей посредством видеоконференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц.

Законопроектом предусмотрена обязанность следователя в месте нахождения свидетеля составить протокол, ознакомить с ним свидетеля и предъявить его для подписания. Таким образом, следователь в месте нахождения свидетеля будет являться лицом, составившим протокол, а следователь, в производстве которого находится уголовное дело, лицом, допросившим свидетеля, который также подписывает протокол, получив его.

Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, своевременно получает от свидетеля необходимую информацию, позволяющую планировать дальнейшее производство следственных действий по делу.

Предложенная статья предусматривает допрос посредством видеоконференц-связи только одного участника уголовного процесса – свидетеля. Потерпевшему по уголовному делу предоставлено право знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, заключением эксперта, материалами уголовного дела, участвовать в иных следственных действиях.