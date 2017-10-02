Следком проверяет сообщения СМИ о нападении на водителя "скорой" в Москве

Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку сообщений СМИ о нападении на бригаду "скорой" в Москве.

Как сообщает "Росбалт", СК России проводит проверку сообщений СМИ о нападении на бригаду медиков скорой помощи в Москве.



По полученным данным, 30 сентября недалеко от жилых домов по Белозерской улице трое неизвестных напали на водителя скорой и ударили его несколько раз. Также мужчины нанесли удары по спецмашине, тем самым повредив транспортное средство.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в СК России.