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Следком проверяет сообщения СМИ о нападении на водителя "скорой" в Москве

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Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку сообщений СМИ о нападении на бригаду "скорой" в Москве.

Как сообщает "Росбалт", СК России проводит проверку сообщений СМИ о нападении на бригаду медиков скорой помощи в Москве.

По полученным данным, 30 сентября недалеко от жилых домов по Белозерской улице трое неизвестных напали на водителя скорой и ударили его несколько раз. Также мужчины нанесли удары по спецмашине, тем самым повредив транспортное средство.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в СК России.

Теги: новости москвы , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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