Следователь раскрыл возможную причину отравлений в петербургском медцентре

Следователи объяснили, что ядовитые соли образовывались локально в зависимости от условий хранения на разных складах.

Следствие установило, что смертельно опасные примеси в техническом барии, приведшие к гибели восьми пациентов петербургского ГКДЦ №1, могли образоваться из-за нарушений условий хранения вещества. Об этом КП Санкт-Петербург сообщил следователь по особо важным делам Юрий Шустик.

В некоторых пачках барий действительно был обычный барий, а в других содержались яды, в том числе нитрат. Все дело в условиях хранения. Юрий Шустик, следователь по особо важным делам

По его словам, вещество хранилось у поставщиков в различных емкостях - от промышленных тар до небольших пакетов, что могло привести к неравномерному образованию опасных соединений под воздействием внешних факторов, таких как пожары или выделение углекислого газа.

Фото: СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1