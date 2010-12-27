Скульптуры на Львином мосту отремонтируют без демонтажа

За четыре месяца львы приобретут обновленный вид.

Скульптуры на Львином мосту по набережной канала Грибоедова не будут демонтировать. Рабочие спрячут их в специальные коробы и займутся реставрацией на месте. Об этом сообщает "Город+".

Львы подвергаются актам вандализма. В основном их раскрашивают, делают на них какие-то надписи, соскабливают или пытаются унести детали. И поэтому мы вынуждены заняться их реставрацией отмечает директор музея городской скульптуры Владимир Тимофеев

Рабочие в течение четырех месяцев будут ремонтировать львов. Завершить планируется к ноябрю. Напомним, что последний раз капитальные работы на данной переправе проводились в 2000 году.

Фото: ВКонтакте/Новый Петербург