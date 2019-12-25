Скорость таяния гималайских ледников выросла почти в 10 раз за последнее время

Это грозит повышением мирового океана в будущем.

Ученые из Лидского университета в Великобритании заявил, что почти в 10 раз за последнее время выросла скорость таяния гималайских ледников. Отмечается, что их площадь сократилась на 40% со времен малого Ледникого периода. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые отметил, что проблема глобального потепления в мире с каждым годом ухудшается. Стало известно, что на последние десятилетия пришлоь ускорение таяния льда. Ученые опасаются, что из-за глобального потепления температура в заполярных областях возрастет на четыре – девять градусов.

Если это произойдет, то это может привести к повышению уровня мирового океана, а в результате и к подтоплению территорий. Таким образом на 45% при таком раскладе может сократиться ледовый покров Альп.

Ранее мы писали, что в гробнице в Англии было обнаружено старейшее генеалогическое древо.

Фото: pixabay