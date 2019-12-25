В гробнице в Англии было обнаружено старейшее генеалогическое древо

В гробнице в Котсуолдсе на юго-западе Англии было обнаружено старейшее генеалогическое древо. Речь идет о захоронении эпохи неолита, где, как выяснили ученые, было захоронено 35 человек. Статья опубликована в журнале Nature.
В ходе изучения генома погребенных в гробнице ученые выяснили, что близкими родственниками из них были 27 человек. Все захороненные родственники происходили от одного мужчины и ещё четырех женщин.
Выяснилось также, что похоронены люди были по степени родства по отцовской линии.
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Фото: pixabay
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