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В гробнице в Англии было обнаружено старейшее генеалогическое древо
Сегодня, 8:41
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В гробнице в Англии было обнаружено старейшее генеалогическое древо

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В гробнице было захоронено 35 человек.

В гробнице в Котсуолдсе на юго-западе Англии было обнаружено старейшее генеалогическое древо. Речь идет о захоронении эпохи неолита, где, как выяснили ученые, было захоронено 35 человек. Статья опубликована в журнале Nature.

В ходе изучения генома погребенных в гробнице ученые выяснили, что близкими родственниками из них были 27 человек. Все захороненные родственники происходили от одного мужчины и ещё четырех женщин.

Выяснилось также, что похоронены люди были по степени родства по отцовской линии.

Ранее мы писали, что в Telegram появились новогодние стикеры с балтийской нерпой и лахтинским котом. 

Фото: pixabay 

Теги: старейшее генеалогическое древо
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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