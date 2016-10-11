Скоро на ПитерТВ: "Моя большая деревня"

Канал Piter.TV запускает проект, посвященный традициям народов, проживающих на территории Ленинградской области.

Канал Piter.TV расскажет своим зрителям о жизни народностей Ленинградской области в простой и доступной форме. Вас ждут мультипликационные фильмы, основанные на сказках цыганского, белорусского, узбекского, еврейского и грузинского народов. Это будет интересно, красиво и ярко - с особым желанием приглашаем к экранам компьютеров детей и молодежь. Следите за публикациями в канале "Моя большая деревня" на Piter.TV.