Названа причина смерти журналистки из Перми с коронавирусом

У девушки были множественные нарушения эндокринной системы.

Во вторник, 31 марта, в одной из пермских больниц скончалась журналистка, главный редактор газеты "Деловой интерес" 36-летняя Анастасия Петрова. Ранее сообщалось, что у девушки диагностировали коронавирус. Однако сейчас раскрылись новые подробности состояния ее здоровья.

Как пишет Telegram-канал Mash, причиной смерти Петровой стал не только CoViD-19. При поступлении в больницу у нее также диагностировали ожирение третьей степени и ОРВИ, во время вскрытия было обнаружено полнокровие внутренних органов, косвенные признаки септического процесса, ДВС-синдром и инфильтрация в легких.

Медики предположили, что у девушки были множественные нарушения эндокринной системы. Кроме того, у нее мог быть метаболический синдром, а также грубые нарушения гормонов, половых гормонов и надпочечников. Специалисты напомнили, что ожирение является фактором риска коронавирусной инфекции. CoViD-19 повлиял на ухудшение состояния, привел к двухсторонней пневмонии с завершившимся сепсисом.

Ранее мы писали, что заболевший коронавирусом травматолог из Гатчины может сесть в тюрьму за выход на работу.

Фото: Facebook / Анастасия Петрова