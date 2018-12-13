Умер сценарист фильмов про "Человека-паука" Элвин Сарджент

Смерть автор наступила по естественным причинам.

В США на 93-ем году жизни скончался знаменитый оскороносный сценарист Элвин Сарджен. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Уточняется, что смерть автора наступила по естественным причинам.

Сарджен был известен массовому зрителю как сценарист нескольких картин про супергероя Человека-Паука. Он работал над двумя фильмами Сэма Рейми, а позднее написал сценарий к первой части перезапуска с Эндрю Гарфилдом.

Элвин Сарджен три раза номинировался на престижную кинопремию "Оскар", "Золотой глобус". За работу над фильмами "Обыкновенные люди" и "Джулия" он был удостоен "Оскара" в номинации "Лучший сценарий", а за "Человка-Паука 2" взял премию "Сатурн".

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