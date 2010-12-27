В возрасте 88 лет скончался представителей первого поколения ленинградского андеграунда Владлен Гаврильчик

В Петербурге умер один из ярчайших представителей первого поколения ленинградского андеграунда художник, поэт и прозаик Владлен Васильевич Гаврильчик. Творец скончался на 89-ом году жизни. О его смерти сообщил коллега по цеху.
Сегодня утром на 89 году скончался великий русский поэт и художник Владлен Гаврильчик.
Валерий Вальран, художник
Владлен Гаврильчик родился в 1929 году в городе Термез Узбекской ССР. В Северную столицу переехал в 1955 году. Тут он работал в конструкторском бюро специалистом по электронавигационным приборам. С 1960 занялся рисованием сначала как любитель. А уже в 1965 бросил работу инженера ради искусства.
Фото: Instagram / andreynkuzmin