В возрасте 88 лет скончался представителей первого поколения ленинградского андеграунда Владлен Гаврильчик

Стало известно, что на 89-ом году жизни скончался художник, поэт и прозаик Владлен Васильевич Гаврильчик.

В Петербурге умер один из ярчайших представителей первого поколения ленинградского андеграунда художник, поэт и прозаик Владлен Васильевич Гаврильчик. Творец скончался на 89-ом году жизни. О его смерти сообщил коллега по цеху.

Сегодня утром на 89 году скончался великий русский поэт и художник Владлен Гаврильчик. Валерий Вальран, художник

Владлен Гаврильчик родился в 1929 году в городе Термез Узбекской ССР. В Северную столицу переехал в 1955 году. Тут он работал в конструкторском бюро специалистом по электронавигационным приборам. С 1960 занялся рисованием сначала как любитель. А уже в 1965 бросил работу инженера ради искусства.

Фото: Instagram / andreynkuzmin