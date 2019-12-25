Склады неприкосновенного запаса в Ленобласти обработали

Военные обработали более 500 объектов.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО обработали склады неприкосновенного запаса в Ленинградской области днем в воскресенье, сообщили "Невские Новости".

Было обработано более 500 объектов. Также военнослужащие обработали специальные машины АРС-14 и войсковые комплекты ДКВ-1К. В сумме военные обработали более 20 тыс. квадратных метров помещений, дорожного покрытия и прилегающих территорий.

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