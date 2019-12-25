  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Склады неприкосновенного запаса в Ленобласти обработали
Сегодня, 21:30
76
smirenny

Склады неприкосновенного запаса в Ленобласти обработали

0 0

Военные обработали более 500 объектов.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО обработали склады неприкосновенного запаса в Ленинградской области днем в воскресенье, сообщили "Невские Новости".

Было обработано более 500 объектов. Также военнослужащие обработали  специальные машины АРС-14 и войсковые комплекты ДКВ-1К. В сумме военные обработали  более 20 тыс. квадратных метров помещений, дорожного покрытия и прилегающих территорий.

Ранее мы писали, что в Морском порту рассказали, как обеспечивают безопасность персонала.

Фото: pixabay

Теги:
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии