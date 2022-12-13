В особняке Целибеевой появится сказочный музей

В экспозиции соединятся фольклорный колорит и интерактивная составляющая.

В четверг, 23 марта, в центре Северной столицы откроется музей "Особняк – Небылица", посвященный русским сказкам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Экспозицию откроют в особняке Целибеевой на улице Некрасова. Здание является объектом культурного наследия XIX века.

Новый музей будет интересен как детям так и взрослым: он позволит по-новому посмотреть на фольклорные сюжеты при помощью интерактивных приёмов и технологий.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 24 марта стартует фестиваль "Детские дни".

Фото: небылица.рф