В особняке Целибеевой появится сказочный музей

В четверг, 23 марта, в центре Северной столицы откроется музей "Особняк – Небылица", посвященный русским сказкам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию туризма.
Экспозицию откроют в особняке Целибеевой на улице Некрасова. Здание является объектом культурного наследия XIX века.
Новый музей будет интересен как детям так и взрослым: он позволит по-новому посмотреть на фольклорные сюжеты при помощью интерактивных приёмов и технологий.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 24 марта стартует фестиваль "Детские дни".
Фото: небылица.рф
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