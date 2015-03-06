Ситуация в Персидском заливе не отразилась на грузообороте порта Петербурга

Вице-губернатор Валерий Москаленко в ходе прямой линии оценил влияние ближневосточного конфликта на экономику города. По его словам, объемы перевалки в Большом порту не зависят от событий в этом регионе.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко прокомментировал возможное влияние напряженности в районе Персидского залива на работу городского порта. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" чиновник заявил, что ситуация никак не отразилась на грузообороте.

По словам Москаленко, значительных объемов экспортных поставок из Петербурга в зону Персидского залива нет. Соответственно, события там не могут оказывать серьезного влияния на экономику города. Что касается импорта, то временно приостановлены поставки некоторых видов фруктов из Ирана. Однако вице-губернатор подчеркнул, что эта продукция не является критически важной для продовольственной безопасности Северной столицы, которая выступает прежде всего транзитным портом для всей европейской части страны.

Гораздо более тяжелым периодом для петербургской гавани, напомнил Москаленко, стали 2022–2023 годы. После введения санкций европейские порты заблокировали перевалку грузов, следовавших в Петербург из Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америки. До этого Большой порт Санкт-Петербурга занимал первое место в России по контейнерной перевалке с долей в 40 процентов. Из-за ограничений, а также проблем с глубиной фарватера, не позволяющей заходить океанским лайнерам напрямую, объемы резко упали.

Однако, как отметил вице-губернатор, к концу 2023 года грузооборот восстановился на 90 процентов, хотя структура перевозимых товаров изменилась. В настоящее же время события в Персидском заливе, по оценке Москаленко, не имеют никакого экономического эффекта для компаний, работающих в порту Петербурга.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)