Инженерные сети Петербурга поставили на особый контроль

С января 2022 года специалисты ГУП "ТЭК СПб" устранили 68 нарушений.

Системы теплоснабжения Северной столицы находятся на особом контроле. Как пояснила пресс-служба Смольного, такую меру приняли в связи с приближающимся зимним сезоном.

В общей сложности в начала января специалисты ГУП "ТЭК СПб" смогли устранить 68 нарушений, а также восстановили 36 опасных подвалов, отчистили от зелёных насаждений 16 участков, которые мешали устранить дефекты на сетях. Ещё 16 территоий избавили от незаконных парковок, детскиих и спортивных площадкок и торговых точек.

Кроме того, за год большой объем работ выполнили и специалисты "Теплосети": их силами было устранено примерно 140 нарушений. Представители "ПетербургГаз" устранили 9 нелегальных свалок на охранных зонах и 8 скоплний мусора вблизи газораспределительных пунктов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы начнут получать новую квитанцию ЖКУ с января.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"