Синтия Никсон ответила на критику своей героини Миранды в сериале "И просто так…"

Многим зрителям не понравилось, как изменился ее персонаж.

Актриса Синтия Никсон в интервью Vogue отреагировала на критику своей героини Миранды в сериале "И просто так…". Многим зрителям не понравилось, как изменился ее персонаж со времен "Секса в большом городе".

Никсон назвала странной реакцию поклонников сериала. Актриса заявила, что Миранда не потеряла своей смелости, при этом ее героиня никогда не была уравновешенной.

Мне кажется, то, что Миранда делает сейчас, невероятно смело. Она бросает свою очень прибыльную корпоративную работу и возвращается назад, чтобы попытаться сделать что-то большее в своей жизни. Как говорит Миранда: "Мы не старые, нам 55". Сказала актриса в интервью

Синтия Никсон призналась, что гордится Мирандой, которая не боится менять свою жизнь.

Ранее актриса Сара Рамирес ответила на критику ее небинарного персонажа Че Диас.

Фото: Instagram / cynthiaenixon