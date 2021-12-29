Актриса Сара Рамирес ответила на критику ее небинарного персонажа Че Диас

Она заявила, что на фоне хейта ей необходимо следить за своим ментальным здоровьем и защищать свое дело.

Актриса Сара Рамирес ответила хейтерами, которые раскритиковали ее небинарного персонажа Че Диас в продолжении сериала "Секс в большом городе" – "И просто так". Об этом сообщает The New York Times.

Рамирес прокомментировала слова недовольства, адресованные в адрес Че. Она заявила, что на фоне хейта ей необходимо следить за своим ментальным здоровьем и защищать свое дело.

Мы создали персонаж, который был обычным человеком, несовершенным, сложным, не стремящимся всем нравиться и не ищущим одобрения. Он просто хочет быть собой. Отметила актриса

Создатель сериала и сиквела Майкл Патрик Кинг также встал на защиту Че Диас. Он отметил, что Че является "честным, опасным, сексуальным, смешным и теплым героем". Однако многим она не нравится из-за Миранды, для которой зрители хотели бы другой истории.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 гг. на телеканале HBO. Всего вышло 94 серии. 9 декабря 2021 года состоялась премьера "И просто так".

Ранее были опубликованы постеры сериала по "Властелину колец".

Фото: Instagram / therealsararamirez