Днем воздух прогреется до плюс 10-12 градусов.

В четверг, 4 апреля, петербургские синоптики рассказали, каким будет последний рабочий день этой недели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Так, в предстоящую пятницу в городе на Неве днем воздух прогреется до плюс 10-12 градусов. Однако, Северную столицу ожидает юго-восточный ветер до 4-9 метров в секунду. В ведомстве отметили, что атмосферное давление будет повышаться.

Ночью столбик термометра остановится на ноле.

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