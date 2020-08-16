Синоптики пообещали возвращение 27-градусной жары в Россию

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

По его словам, теплеть начнет уже с 16 августа, а летняя погода вернется в центр европейской части страны уже к 19 августа: вся следующая неделя ожидается комфортной, без затяжных осадков. В некоторые дни воздух сможет прогреться до +28 градусов.

В то же время ночами температура воздуха может опускаться до 8-13 градусов выше нуля, причиной этого являются северный ветер и продолжительность темного времени суток.

Всё это сказывается и на водоемах: вода в них не успевает прогреваться, поэтому едва ли стоит рассчитывать на продолжение купального сезона. Предполагается, что ее температура сохранится на уровне 16-18 градусов.

Видео: YT / kapumail