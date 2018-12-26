Синоптики пообещали Россиянам аномально теплое лето

Столбик термометра поднимается выше нормы в нескольких регионах страны.

Лето 2019 года будет жарче обычного. Об этом заявили специалисты Гидрометцентра 21 марта.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на период с апреля по сентябрь нынешнего года. Из него следует, что температура воздуха поднимется выше привычной нормы. Так, например, в июне жаркую погоду стоит ожидать на севере-востоке Урала и на севере Сибирских федеральных округов.

Столбик термометра заметно, по сравнению с прошлыми годами, должен подняться на западе Якутии и в Приморском крае. Теплый июль будет на юге страны. Август будет жарким для Северо-Запада и центральной части России.

Видео: Piter.tv