Синоптик дал прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве

До окончания 2019 года осталось девять дней.

В Москве температура в новогоднюю ночь должна быть близка к многолетним данным. Об этом RT сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Согласно прогнозу синоптиков к Новому году с Урала в столицу придет холодный воздух. Ожидается, что показатели термометра опустятся ниже нуля, на улице пойдет снег.

Также к концу следующей недели ожидается рост атмосферного давления, за счёт чего ночные и дневные температуры немного опустятся.

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