  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:24
365
TretyakovaS
Код вставки плеера

Сине-бело-голубые обыграли "Оренбург"

0 0

Счет встречи - 3:1.

Сегодня, 31 марта прошел матч между "Зенитом" и "Оренбургом" в Петербурге на стадионе "Газпром Арены". Сине-бело-голубые одержали победу, счет встречи - 3:1.

Открыл счет оренбуржец Алексей Сидорин (34 минута). На 48-й минуте последовал ответ зенитовца Сердара Азмуна.

На 81-й минуте гол забил Ярослав Ракицкий, приближая "Зенит" к победе. Через семь минут вновь отличился Азмун.

Отметим, что на 40-й минуте матча жёлтую карточку схлопотал футболист с берегов Невы Юрий Жирков.

На домашний матч петербуржцев пришли посмотреть более 43 тысяч футбольных фанатов.

Видео: Instagram/blumental1978

Теги: зенит оребург, новости петербурга, новости спб, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий