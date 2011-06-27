Житель Московского района обнаружил труп матери-пенсионерки с ножевым ранением

В понедельник, 18 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от 36-летнего петербуржца о том, что он обнаружил труп своей матери с признаками насильственной смерти в её квартире по 2-му Предпортовому проезду. Об этом стало известно Piter.TV.
Оперативники обнаружили по указанному адресу труп 74-летней пенсионерки с ножевым ранением в грудь.
Тело направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что свидетельница стрельбы в Парголово назвала причину конфликта.
Фото: Piter.TV
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