Житель Московского района обнаружил труп матери-пенсионерки с ножевым ранением

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства устанавливаются.

В понедельник, 18 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от 36-летнего петербуржца о том, что он обнаружил труп своей матери с признаками насильственной смерти в её квартире по 2-му Предпортовому проезду. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники обнаружили по указанному адресу труп 74-летней пенсионерки с ножевым ранением в грудь.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что свидетельница стрельбы в Парголово назвала причину конфликта.

Фото: Piter.TV