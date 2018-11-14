Сын Уилла Смита Джейден Смит: личная жизнь, карьера, Instagram

Сын знаменитого актера Уилла Смита - не менее знаменитый Джейден Смит совершил каминг-аут. На концерте Тайлера Оконмы (Tyler, The Creator) он рассказал, что между ним и музыкантом что-то большее, чем дружба. Джейден признался в любви Тайлеру и сказал, что он его парень. Насколько это было искренне, пока неизвестно. В связи с этим Piter.TV рассказывает о самых интересных моментах жизни 20-летнего Джейдена Смита.

Кто такой Джейден Смит

Джейден Кристофер Смит является сыном голливудского актера Уилла Смита и актрисы Джады Пинкетт. И, конечно, у талантливых родителей мог родиться только талантливый ребеном. Джейден достиг уже немалых высот как актер, певец и танцор. Родился он в июне 1998 года в Малибу, по решению родителей обучался он дома, зато Уилл Смит всегда брал с собой сына на всевозможные благотворительные акции, концерты. Средства с данных мероприйятий направлялись ВИЧ-инфицированным детям Замбии. На одном из таких мероприятий и заметили артистизм Джейдена Смита.

В кино мальчик стал сниматься еще с 5 лет. Свою первую маленькую роль он получил в 2003 году в рейтинговом сериале "Всё о нас". Более крупная роль, если не одна из главных, досталась ему уже в 2006 году. В фильме "В погоне за счастьем" он был сыном главного героя, которого играл, конечно, Уилл Смит. Однако, уже в возрасте 8 лет Джейден доказал, что он достоин своего именитого отца.

Затем в его кинематографической карьере было несколько эпизодических ролей и вот в 2010 он снялся в одном фильме с Джеки Чаном "Каратэ-пацан", где ему снова дали одну из главных ролей. Фильм в 7 раз окупил деньги, потраченные во время съемок.

Новые совместные съемки в фильме с отцом не принесли такого успеха. Футуристический фильм "После нашей эры" не оценили ни зрители, ни критики. Тем не менее в 2013 году Джейджен приезжал в Петербург на презентацию этого фильма.

Помимо того, что Джейден Смит снимается в фильмах, в ноябре 2017 года он выпустил дебютный сольный альбом под названием "SYRE". А в январе того же года представил коллекцию одежды для мужчин.

Личная жизнь Джейдена Смита

Длительное время ему приписывали роман с успешной манекенщицей и сестрой Ким Кардашьян – Кендалл Дженнер. Выяснилось, что это были слухи и сплетни. Однако, он встречался с другой сестрой Ким - Кайли Дженнер.

Затем Джейден завязал отношения с моделью Сарой Снайдер, которые продлились больше года.

В 2017 году юноша состоял в отношениях с дочерью актрисы Памелы Адлон – Одессой Адлон и вот теперь все СМИ пестрят заголовками о каминг-ауте Джейдена Смита. Время покажет, насколько это было честное и правдивое заявление.

Instagram Джейдена Смита

В Instagram Джейден Смит выкладывает фотографии со своих концертов, съемок фильмов и, конечно, с обложек журнала и показов одежды.

Фото: c.syresmith/ Instagram; открытые источники

Видео: CLOUT TOKENS/ Youtube; Трейлеры для фильмов и сериалов/ Youtube