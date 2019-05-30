Сериал называется "Воскресший Эртугрул".

Сын Кадырова снялся в популярном турецком сериале "Воскресший Эртугрул". Об этом заявил зампред правительства Чечни Султан Тагаев.

Тагаев также опубликовал небольшой отрывок из сериала с участием 11-летнего сына главы Чечни.

Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала "Воскресший Эртугрул". От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях сказано в сообщении

В сюжете популярного в Чечне сериала лежит история Эртугрул-бея, отца Османа I, который стал основателем Османской империи. Действие происходит в XIII веке.

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Видео:tagaev_sh/instagram