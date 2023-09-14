Симфоническое шоу «Легендарные рок-хиты» состоится 8 ноября в 19:00 в Клубе А2

Симфоническое шоу "Легендарные рок-хиты" от Amadeus Concerts!

Оркестр 300-летия Санкт-Петербурга, специальные гости шоу — проект "Звук Света" и оперные солисты ведущих театров — исполнят для вас программу, которую можно назвать "плейлистом мечты".

Этот концерт кардинально отличается от аналогов масштабностью программы и особым авторским подходом. На сцене прозвучат не просто симфонические интерпретации хитов Scorpions, Metallica, Pink Floyd, Aerosmith и других легенд, а воплотится концептуальное сочетание мощной энергетики рока с утонченностью классической музыки. Необычный подход и эффектную постановку отметили не только десятки тысяч зрителей, но и специалисты по досугу из KudaGo — шоу "Легендарные рок-хиты" стало победителем премии в номинации "Концерт года" (2024).

Вас ждут не только любимые песни, но и неожиданные музыкальные "дуэли" оркестра и рок-бэнда. Найдется место и для чувственных хореографических номеров, театрализаций, пантомимы и даже песни, исполненной языком жестов — потому что музыку чувствуют даже те, кто не слышит звуков…

Не пропустите Симфоническое шоу "Легендарные рок-хиты"!

Возрастной ценз - 12+