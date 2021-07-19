Видео: петербуржцы попали в пыльную бурю во время сильного ветра

Купаться при такой погоде было небезопасно, однако не все вовремя вышли из акватории.

В минувшее воскресенье, 18 июля, на Петербург вместе с осадками обрушилась пыльная буря. Особенно не посчастливилось посетителям пляжей.

Сильный ветер поднял пыль и песок. Порывы ветра достигали 15-20 м/с, о чем предупреждали заранее. На кадрах, сделанных на намыве Васильевского острова, видно, как петербуржцы прячутся от пыли. Явление было видно даже издалека, пыль поднялась довольно высоко. После этого в город пришел долгожданный дождь, однако, по словам пользователей, он навестил не все районы.

Ранее ученые назвали две теории появления аномальной жары в Петербурге этим летом. В понедельник в город пришло похолодание. Температура воздуха днем составит +23...+25.

Видео: VK / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Катюшка Феськова, Елена Орлова