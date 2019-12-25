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В Московской области были госпитализированы 2 человека с подозрением на сибирскую язву
Сегодня, 13:58
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В Московской области были госпитализированы 2 человека с подозрением на сибирскую язву

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Состояние пациентов оценивают как удовлетворительное.

В медицинское учреждение, которое подведомственно Минздраву Подмосковья, госпитализировали двоих пациентов с подозрением на сибирскую язву. Как сообщает телеканал "360", ссылаясь на источник ведомства, предварительные анализы болезнь не подтверждают.

Состояние обоих пациентов оценили как удовлетворительное. Они были доставлены в больницу с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер (в мельцеровском изолированном боксе).

После проведения медицинских исследований, анализы были направлены в лабораторию для установки очного диагноза. Ситуацию контролируют Минздрав Московской области и Роспотребнадзор.

Ранее мы сообщили о том, что ночью в Новой Москве произошёл пожар с четырьмя погибшими.

Фото: Piter.TV

Теги: новости россии, сибирская язва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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