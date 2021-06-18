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Швеция возглавила свою группу после победы над Словакией

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За выход в плей-офф Евро скандинавы борются с испанцами, словаками и поляками.

Сборная Швеции по футболу одержала победу на Словакией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. 

Единственный гол в матче с пенальти забил полузащитник немецкого клуба "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг. 

Благодаря победе в этом игре шведы возглавили группу Е. После двух встреч в активе скандинавов есть 4 очка. Ниже идут сборные Словакии с 3 баллами, Испания (1 очко) и Польша (0 очков). Последние две команды пока сыграли на форуме только один матч. 

Видео: Instagram / stas_politik
 

 

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Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Тема дня, Лента новостей,

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