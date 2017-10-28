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Шурыгина встретилась со Смирновой, "звездой" видео "Секс в клубе Нижнего Новгорода"

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Две скандальные девушки встретились на НТВ. Диана Шурыгина и Ксения Смирнова сфотографировались на память.

Диана Шурыгина встретилась с Ксенией Смирновой, героиней видео с сексом на танцполе нижегородского клуба. Известно, что встреча двух "звезд" произошла на телеканале НТВ. Смирнова опубликовала общую фотографию с Дианой.

Некоторые СМИ пишут, что встреча состоялась не просто так, а для будущего ток-шоу. Стоит отметить, что ранее Смирнова зявляла, что не за какие деньги не пойдет сниматься в скандальных программах. Видимо, от предложенных условий жительница Нижнего Новгорода не смогла устоять.

В своем Instagram Смирнова также опубликовала фото с Малышей и сообщила, что пока не может всего рассказать. 

Фото: Instagram - Shum__

Видео: vdk_inst

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Категории: Новости России Лента новостей

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